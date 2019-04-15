И.Геращенко сообщила, что регулярно получает смс с угрозами

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что регулярно получает на электронную почту и телефон угрозы, но не жалуется в МВД.

В качестве примера на своей странице в Фейсбуке она выложила фото экрана мобильного телефона с смс следующего содержания: "Ира, куда (в какую страну) бежать будешь после победы Зеленского? Осталось 7 дней".

"Вот такие, еще и хуже угрозы, регулярно получаю на телефон и почту. Отношусь к ним творчески, в МВД не жалуюсь. Не испугана. (…) Никому не позволю шантажировать себя за свои политические взгляды и позицию", - прокомментировала И.Геращенко.

В то же время, говоря об МВД, она призвала эту структуру избежать политизации. "Займитесь, пожалуйста, вашими непосредственными обязанностями, в частности, профилактикой преступности на улицах украинских городов и поселков. А не комментированием роликов в интернете и избирательным процессом, вместо ЦИК. Безопасность граждан остается одним из ключевых вызовов, должны вместе гарантировать ее нашим гражданам", - отметила И.Геращенко.