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Выборы

15:37 15.04.2019

И.Геращенко сообщила, что регулярно получает смс с угрозами

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И.Геращенко сообщила, что регулярно получает смс с угрозами

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что регулярно получает на электронную почту и телефон угрозы, но не жалуется в МВД.

В качестве примера на своей странице в Фейсбуке она выложила фото экрана мобильного телефона с смс следующего содержания: "Ира, куда (в какую страну) бежать будешь после победы Зеленского? Осталось 7 дней".

"Вот такие, еще и хуже угрозы, регулярно получаю на телефон и почту. Отношусь к ним творчески, в МВД не жалуюсь. Не испугана. (…) Никому не позволю шантажировать себя за свои политические взгляды и позицию", - прокомментировала И.Геращенко.

В то же время, говоря об МВД, она призвала эту структуру избежать политизации. "Займитесь, пожалуйста, вашими непосредственными обязанностями, в частности, профилактикой преступности на улицах украинских городов и поселков. А не комментированием роликов в интернете и избирательным процессом, вместо ЦИК. Безопасность граждан остается одним из ключевых вызовов, должны вместе гарантировать ее нашим гражданам", - отметила И.Геращенко.

Теги: #геращенко #зеленский #выборы
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