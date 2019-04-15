Выборы2019

Выборы

15:29 15.04.2019

У Зеленского ответили на вопросы Джемилева про Крым и Донбасс

3 мин читать
У Зеленского ответили на вопросы Джемилева про Крым и Донбасс

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подчеркивают, что Крым является территорией Украины, которая, как известно и признано во всем цивилизованном мире, была оккупирована абсолютно противозаконным и насильственным путем Российской Федерацией.

"Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения", - говорится в ответе команды В.Зеленского на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, который призвал кандидата в президенты ответить на пять вопрос об оккупированном Крыме.

В команде В.Зеленского отмечают, что "Крым был, остается и будет частью Украины", которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенные убытки, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

"Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан - это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция является непреклонной и бескомпромиссной. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК", - говорится в сообщении.

В команде В.Зеленского убеждены, что вопросы независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей. "Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, как мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь под властью РФ", - указали в штабе кандидата.

У В.Зеленского считают, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, поэтому официальным представителям Украины придется говорить с властями РФ. "Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах – не на оккупированных территориях нашего государства", - указывается в сообщении.

В команде В.Зеленского считают, что необходимо поддерживать контакты с украинскими гражданами, которые сейчас страдают под оккупационной властью, но эти контакты должны носить исключительно культурно-информационный и гуманитарный характер. "С учетом того, что сейчас делает РФ на Донбассе и в Крыму, вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может", - отмечают в штабе кандидата в президенты.

У В.Зеленского также убеждены, что исторические жертвы крымскотатарского народа и его вклад в становление и развитие независимой Украины, являются "безоговорочными основаниями предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма".

"Мы считаем, что эта роль и перспектива не должно опираться на пустые политические обещания. Мы убеждены, что крымскотатарский народ должен получить конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров. Мы уверены, что крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной", - говорится в сообщении.

Теги: #крым #зекоманда #донбасс #джемилев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 15.04.2019
В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

04:21 15.04.2019
На Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь

На Донбассе местным жителям доставили гуманитарную помощь

20:07 13.04.2019
Дмитрий Разумков: Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно

Дмитрий Разумков: Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно

18:39 13.04.2019
Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

09:26 13.04.2019
МККК направил в ОРДЛО еще 73 тонны гуманитарной помощи

МККК направил в ОРДЛО еще 73 тонны гуманитарной помощи

02:14 13.04.2019
Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

Посольство США в Украине одобрило упрощение пересечения линии разграничения на Донбассе

22:21 12.04.2019
Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

22:06 12.04.2019
Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

21:53 12.04.2019
На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе - Порошенко

На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе - Порошенко

18:56 12.04.2019
Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибших и раненых нет

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погибших и раненых нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Геращенко сообщила, что регулярно получает смс с угрозами

В МВД не исключают отдельных провокаций в ходе вероятных дебатов на НСК "Олимпийский" и в день голосования

Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

Неизвестный украл избирательную документацию и печать на одном из избирательных участков Луцка

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после президентских выборов

Зеленский призвал Порошенко выполнить все обещанные дела

Попытка приватизации "ПриватБанка" угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом – Порошенко

Порошенко сам решил пойти на "1+1", это был экспромт - Березенко

Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

ЦИК передала зарубежным УИК бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА