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Выборы

14:13 15.04.2019

В МВД не исключают отдельных провокаций в ходе вероятных дебатов на НСК "Олимпийский" и в день голосования

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В МВД не исключают отдельных провокаций в ходе вероятных дебатов на НСК "Олимпийский" и в день голосования

В МВД Украины допускают возможность отдельных провокаций в ходе вероятных дебатов между кандидатами на пост президента на НСК "Олимпийский" и во время второго тура выборов, говорить о массовости провокационных действий нет оснований.

На брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Владимир Филенко рассказал, что с завтрашнего дня оперативный штаб МВД и все структурные подразделения переходят на усиленный вариант несения службы. "У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить правопорядок", - сказал советник главы МВД.

По его словам, будет два сложных дня, связанных с избирательным процессом, - возможные дебаты на НСК "Олимпийский" и день голосования.

"Нет оснований заявлять о системной подготовке к провокациям, но мы готовы к тому, что могут быть отдельные провокации", - отметил В.Филенко.

Он пояснил, что в первую очередь эти провокации могут быть следствием обострившегося противостояния в обществе, "если у кого-то сорвет резьбу".

Советник министра внутренних дел Иван Стойко также отметил, что в настоящее время наблюдается сильное напряжение в обществе.

"Будут дебаты (на стадионе) или нет - мы готовимся к ним", - сказал он, добавив, что службы полиции превентивно работали на стадионе в минувшее воскресенье, такой же формат будет и в случае проведения дебатов на НСК.

"Надеемся и верим, что группы поддержки сознательно подойдут... не будут приносить на стадион … запрещённые предметы... Верим, что люди прислушаются, а кандидаты будут соблюдать законодательство", - добавил он.

И.Стойко также напомнил, что все структурные подразделения МВД готовы к обеспечению безопасности в ходе второго тура голосования, готовы сопровождать перевозку бюллетеней (на предмет охраны).

"Во втором туре будет задействовано не меньше сил и средств, чем во время первого тура", - сказал он.

В целом, по информации МВД, с начала избирательной кампании в Украине открыто 371 уголовное производство, 35 человек уведомлены о подозрении в совершении преступления.

Как сообщалось, П.Порошенко 14 апреля прибыл на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским, который, в свою очередь, намерен проводить дебаты на НСК 19 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Теги: #владимир_филенко #провокации #олимпийский #мвд #выборы
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