Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

Президент Петр Порошенко останется в украинской политике независимо от того, каким будет результат второго тура выборов, рассказал заместитель руководителя избирательного штаба действующего президента Сергей Березенко.

"Порошенко однозначно останется и в украинской политике, и в истории - независимо от результата выборов", - сказал он в интервью "Украинской правде".

Он также отметил, что в штабе БПП не рассматривают вариант проигрыша во втором туре президентских выборов.

"Порошенко сделает все от него зависящее, чтобы сохранить международную коалицию против России в поддержку Украины. Он сделает все, чтобы использовать свой дипломатический опыт, чтобы не были сняты санкции с России. Он точно не оставит Украину и будет помогать всеми возможными способами", - отметил С.Березенко.