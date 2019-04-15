Выборы2019

Выборы

11:51 15.04.2019

Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

1 мин читать
Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

Президент Петр Порошенко останется в украинской политике независимо от того, каким будет результат второго тура выборов, рассказал заместитель руководителя избирательного штаба действующего президента Сергей Березенко.

"Порошенко однозначно останется и в украинской политике, и в истории - независимо от результата выборов", - сказал он в интервью "Украинской правде".

Он также отметил, что в штабе БПП не рассматривают вариант проигрыша во втором туре президентских выборов.

"Порошенко сделает все от него зависящее, чтобы сохранить международную коалицию против России в поддержку Украины. Он сделает все, чтобы использовать свой дипломатический опыт, чтобы не были сняты санкции с России. Он точно не оставит Украину и будет помогать всеми возможными способами", - отметил С.Березенко.

Теги: #березенко #порошенко #политика #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 15.04.2019
Попытка приватизации "ПриватБанка" угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом – Порошенко

Попытка приватизации "ПриватБанка" угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом – Порошенко

12:33 15.04.2019
Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

12:25 15.04.2019
Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после выборов президента

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после выборов президента

12:16 15.04.2019
В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

12:07 15.04.2019
Порошенко сам решил пойти на "1+1", это был экспромт - Березенко

Порошенко сам решил пойти на "1+1", это был экспромт - Березенко

11:52 15.04.2019
Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми, во вторник ночью на западе заморозки

Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми, во вторник ночью на западе заморозки

11:42 15.04.2019
ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней на заграничный избирательный округ

ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней на заграничный избирательный округ

11:14 15.04.2019
Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

11:09 15.04.2019
S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

11:09 15.04.2019
НБУ предоставил трем банкам кредит рефинансирования на 83,8 млн грн

НБУ предоставил трем банкам кредит рефинансирования на 83,8 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

ЦИК передала зарубежным УИК бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины

В АП отреагировали на провокационные билборды с изображением уходящего Порошенко

Новоизбранный президент Украины до 27 мая будет иметь право распустить Раду  - Березенко

Полиция: Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф

Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

Гройсман: я готов к парламентским выборам

Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом - спикер

Билецкий: "Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском"

В харьковскую полицию поступило 37 сообщений о нарушениях на выборах, из них две трети не подтвердилось

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА