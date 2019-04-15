Выборы2019

Выборы

11:20 15.04.2019

ЦИК передала зарубежным УИК бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины

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ЦИК передала зарубежным УИК бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала на 101 заграничный избирательный участок 436 тыс. 528 бюллетеней.

"15 апреля Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - и. о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени по выборам президента Украины для повторного голосования в заграничном избирательном округе", - сообщила пресс-служба Комиссии в Фейсбук в понедельник.

Сообщается, что бюллетени были получены от Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг.

"После завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол Центральной избирательной комиссии", - добавили в пресс-службе.

Теги: #бюллетени #уик #цик #выборы
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