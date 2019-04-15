Выборы2019

Выборы

09:49 15.04.2019

Новоизбранный президент Украины до 27 мая будет иметь право распустить Раду  - Березенко

1 мин читать
Новоизбранный президент Украины до 27 мая будет иметь право распустить Раду  - Березенко

Новоизбранный президент Украины будет иметь юридические основания до 27 мая объявить досрочные выборы в Верховную Раду, констатирует заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Я осознаю, что такая перспектива возможна, и правовое подкрепление такой позиции проведения досрочных выборов сегодня оценивается как 50 на 50. Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов - да, есть", - сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.

С.Березенко пояснил, что отсчёт шести месяцев до парламентских выборов, в течение которых невозможно распустить Верховную Раду, начинается после 27 мая.

"Они (шесть месяцев - ИФ) заканчиваются, согласно нашему юридическому анализу, 27 мая", - сказал замглавы фракции.

При этом он резюмировал, что 27 мая новоизбранный президент будет иметь законное право объявить досрочные парламентские выборы.

"Как будут развиваться события, зависит как минимум от новоизбранного президента, от Верховной Рады и от многих других факторов", - сказал нардеп.

Теги: #березенко #бпп #украина #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:03 15.04.2019
НБУ и Центральный банк Черногории договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора

НБУ и Центральный банк Черногории договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора

10:52 15.04.2019
НАПК приглашает для дачи пояснений о возможных админнарушениях нардепов Святаша, Бакулина и Я.Дубневича

НАПК приглашает для дачи пояснений о возможных админнарушениях нардепов Святаша, Бакулина и Я.Дубневича

10:37 15.04.2019
Ночью 16 апреля в западных областях Украины ожидаются заморозки до -5°

Ночью 16 апреля в западных областях Украины ожидаются заморозки до -5°

10:35 15.04.2019
НБУ на минувшей неделе снизил выкуп валюты на рынке до $56,5

НБУ на минувшей неделе снизил выкуп валюты на рынке до $56,5

10:32 15.04.2019
В АП отреагировали на провокационные билборды с изображением уходящего Порошенко

В АП отреагировали на провокационные билборды с изображением уходящего Порошенко

09:59 15.04.2019
На Харьковщине горел храм

На Харьковщине горел храм

07:17 15.04.2019
За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

07:06 15.04.2019
Полиция: Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф

Полиция: Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф

07:00 15.04.2019
К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Проект #ЗРАДА VS #ПЕРЕМОГА как шпаргалка для избирателя"

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Проект #ЗРАДА VS #ПЕРЕМОГА как шпаргалка для избирателя"

07:00 15.04.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Дети - цветы жизни, а не плод сексуального наслаждения. Химическая кастрация - медицинское мероприятие, которое остановит педофилов"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Дети - цветы жизни, а не плод сексуального наслаждения. Химическая кастрация - медицинское мероприятие, которое остановит педофилов"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

Гройсман: я готов к парламентским выборам

Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом - спикер

Билецкий: "Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском"

В харьковскую полицию поступило 37 сообщений о нарушениях на выборах, из них две трети не подтвердилось

Дмитрий Разумков: Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно

В штабе Зеленского заявляют о необходимости проведения аудита НБУ и разработки законодательства для открытия рынка земли

Гусовский: Партия "Люди важливi" будет участвовать в парламентских выборах

Порошенко вновь пригласил Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский": Общение с украинцами важнее, чем выходные в Париже

У Зеленского заявляют о необходимости перезагрузки НАПК и обеспечения реальной независимости судебной системы

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА