Новоизбранный президент Украины до 27 мая будет иметь право распустить Раду - Березенко

Новоизбранный президент Украины будет иметь юридические основания до 27 мая объявить досрочные выборы в Верховную Раду, констатирует заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Я осознаю, что такая перспектива возможна, и правовое подкрепление такой позиции проведения досрочных выборов сегодня оценивается как 50 на 50. Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов - да, есть", - сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.

С.Березенко пояснил, что отсчёт шести месяцев до парламентских выборов, в течение которых невозможно распустить Верховную Раду, начинается после 27 мая.

"Они (шесть месяцев - ИФ) заканчиваются, согласно нашему юридическому анализу, 27 мая", - сказал замглавы фракции.

При этом он резюмировал, что 27 мая новоизбранный президент будет иметь законное право объявить досрочные парламентские выборы.

"Как будут развиваться события, зависит как минимум от новоизбранного президента, от Верховной Рады и от многих других факторов", - сказал нардеп.