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20:09 14.04.2019

Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

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Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

Безопасность публичного выступления президента Украины Петра Порошенко в помещении НСК "Олимпийский" в воскресенье днем обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей, сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации, размещенной на странице спецслужбы в Фейсбук в воскресенье вечером, обеспечение антитеррористического сопровождения мероприятия с участием президента Украины - кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, состоявшемся на НСК "Олимпийский", приняло участие около 15 тыс. человек.

Как сообщалось, кандидат в президенты Украины П.Порошенко в воскресенье днем прибыл для дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским в помещении НСК "Олимпийский". Действующий глава государства в течение 45 минут ожидал своего оппонента.

Теги: #порошенко #безопасность #нск_олимпийский
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