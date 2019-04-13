Порошенко вновь пригласил Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский": Общение с украинцами важнее, чем выходные в Париже

Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в это воскресенье на НСК "Олимпийский".

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец-то с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", - сказал П.Порошенко в видеоролике, размещенном на его странице в Фейсбуке в субботу.

Этот ролик также сопровождается фразой: "Владимир Александрович, 14 апреля в 14 часов жду вас на стадионе "Олимпийский" на дебаты".

Ранее в субботу администрация президента Украина объявила аккредитацию на посещение П.Порошенко НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля, в 14:00.

Как сообщалось, штаб кандидата в президенты П.Порошенко анонсировал и подал заявку на проведение с 14:00 в воскресенье на "Олимпийском" предвыборных дебатов с оппонентом В.Зеленским, который, в свою очередь, намерен проводить дебаты на НСК 19 апреля в 19:00.