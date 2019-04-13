У Зеленского заявляют о необходимости перезагрузки НАПК и обеспечения реальной независимости судебной системы

Судебная система Украины должна стать реально независимой и от президента, и от Верховной Рады, и от правительства, тогда она реально заработает, заявляет спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Независимость судов от того, кто сидит на ул.Грушевского, 5 (Верховная Рада - ИФ), независимость судов от того, кто сидит на ул.Грушевского, 12/2 (Кабинет министров Украины - ИФ) и главное – независимость судов от того, кто сидит на ул.Банковой (администрация президента Украины - ИФ)", - сказал Д.Разумков, выступая на Третьем форуме украинских либералов "Люди важливi" в субботу в Киеве.

Он подчеркнул, что судебная система заработает, когда она будет реально независимой, как и система борьбы с коррупцией, "когда она будет слепа и не будет видеть, кто перед ней стоит".

Спикер штаба В.Зеленского также отметил, что неэффективно работающая судебная система является одной из причин отсутствия притока инвестиций в Украину.

"Бизнес понимает, что он здесь не защищен, в первую очередь потому, что он знает: придя в суды, он может получить абсолютно неправомерное решение", - отметил он.

Что касается антикоррупционных органов, по словам Д.Разумкова, сейчас их руководители больше занимаются борьбой между собой, чем с коррупцией.

"Я думаю, если мы говорим о НАПК, – оно требует глубокого перезапуска, поскольку все те чаяния и надежды, которые на них возлагались, не были реализованы даже частично, на мой взгляд", - сказал он.

Если же говорить о Специализированной антикоррупционной прокуратуре, то, по словам спикера штаба В.Зеленского, ситуация упирается в конфликт между руководителями САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"И второй аспект – это то, что на сегодняшний момент многие из руководителей этих структур заангажированы или заподозрены в том, что они так или иначе находятся под влиянием тех или иных политических фигур… Только независимая система сможет нормально функционировать и сделать работу наших чиновников подконтрольной", - уверен Д.Разумков.