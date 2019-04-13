АП проанонсировала посещение Петром Порошенко НСК "Олимпийский" 14 апреля

Администрация президента Украина проводит аккредитацию на посещение Петром Порошенко НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Согласно размещенной на сайте АП информации, 14 апреля в 14:00 президент Украины П. Порошенко посетит НСК "Олимпийский". Вход для аккредитованных журналистов с 13:00 по паспортам и редакционным удостоверениям.

Как сообщалось, штаб кандидата в президенты П. Порошенко ранее проанонсировал и подал заявку на проведение с 14.00 в воскресенье на "Олимпийском" предвыборных дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским, который, в свою очередь, намерен проводить дебаты на НСК 19 апреля в 19.00