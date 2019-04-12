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Выборы

22:17 12.04.2019

На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе

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На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе

Пасхальное прекращение огня на Донбассе будет объявлено на Skype-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 апреля, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Первое, о чем удалось договориться, 18 числа будет объявлено на Skype-конференции представителями контактной группы – режим прекращения огня, который будет посвящен Пасхе", - сказал П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он отметил, что "будут донесены сигналы до российской стороны" для создания условий, которые позволят сразу после президентских выборов в Украине приступить к серьезным переговорам в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

Теги: #перемирие #донбас
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