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Выборы

21:27 12.04.2019

Порошенко надеется, что провокаций во втором туре выборов удастся избежать

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Порошенко надеется, что провокаций во втором туре выборов удастся избежать

Президент Украины Петр Порошенко надеется избежать провокаций во время подготовки и проведения второго тура президентских выборов в Украине, запланированного на 21 апреля.

"Безусловно, что дискуссии жесткие… Я очень надеюсь, что удастся избежать провокаций, провокаций колонн так называемых, тех, кто называет себя… уже не буду о них упоминать ночью. Это вызывает возмущение и у наших международных партнеров. Если провокаторы будут пытаться сорвать проведение тех или иных избирательных мероприятий", - заявил П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент высказал надежду, что кандидатам в президенты Украины удастся донести гражданам Украины полную информацию о своих программах для того, чтобы они имели все условия для определения будущего Украины.

Он также заявил, что лидеры Германии и Франции отмечают высокий уровень демократии в ход первого тура выборов в Украине. "Они полностью удовлетворены защитой волеизъявления граждан и очень надеются, что на таком же уровне будут проведены выборы 21 апреля", - сказал П.Порошенко.

Теги: #провокации #выборы
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