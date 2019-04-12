Выборы2019

Выборы

21:21 12.04.2019

Порошенко: Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

2 мин читать
Порошенко: Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил согласие от лидеров Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" после выборов главы Украинского государства, отметив, что скорее всего она состоится во Франции.

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата", - заявил П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он высказал уверенность в своей победе на выборах, которая вынудит президента РФ Владимира Путина к участию в переговорах "нормандской четверки".

"Россия надеялась на то, что Петр Порошенко не выйдет во второй тур, сейчас она надеется на то, что Порошенко не будет избран и будет другой, слабый кандидат, с которым России будет очень легко без участия западных партнеров с глазу на глаз тихонько договориться и выйти на условиях России, де-факто выйти на капитуляцию Украины", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что украинцы этого не допустят.

"Я как президент имею твердую поддержку лидеров Европейского Союза. Я заявляю, что когда Путин поймет, что президент Порошенко имеет поддержку большинства украинцев, то, как сказал президент Макрон, будет открыто тогда для "нормандского формата "окно возможностей", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что альтернативы "нормандскому формату" нет.

По словам П.Порошенко, четко скоординированные действия в рамках "нормандского формата" приведут к тому, что "или мы устанавливаем мир на Донбассе, или уже в мае-июне будут продолжены либо усилены санкции против Российской Федерации".

Глава государства выразил уверенность, что удастся выйти на условия, которые принесут Донбассу мир. "Я твердо убежден, что мы сможем выйти на условия, когда мне удастся принести мир на Донбасс, и это может быть сделано уже в ближайшее время", - сказал он.

Ранее в этот день П.Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).

Теги: #нормандский_формат #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:13 12.04.2019
Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

20:18 12.04.2019
Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

19:24 12.04.2019
Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

19:09 12.04.2019
Порошенко прибыл с визитом во Францию, где встретится с Макроном

Порошенко прибыл с визитом во Францию, где встретится с Макроном

16:37 12.04.2019
Германия выделяет дополнительные EUR85 млн на строительство помещений для переселенцев и развитие соцпроектов на Донбассе

Германия выделяет дополнительные EUR85 млн на строительство помещений для переселенцев и развитие соцпроектов на Донбассе

16:34 12.04.2019
Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

16:29 12.04.2019
Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

15:56 12.04.2019
Украина продолжает борьбу за прекращение строительства "Северного потока-2"

Украина продолжает борьбу за прекращение строительства "Северного потока-2"

15:46 12.04.2019
Меркель считает, что "Нормандский формат" себя оправдал и эти переговоры следует продолжать

Меркель считает, что "Нормандский формат" себя оправдал и эти переговоры следует продолжать

15:18 12.04.2019
Порошенко пришел на эфир "Право на владу" и вызвал Зеленского в студию

Порошенко пришел на эфир "Право на владу" и вызвал Зеленского в студию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко надеется, что провокаций во втором туре выборов удастся избежать

Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

Аваков заверил делегацию Atlantic Council в обеспечении правопорядка во время второго тура выборов президента Украины

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским – France 24

Кучма: На дебатах люди будут слушать в первую очередь Зеленского – всех интересует его личность

Депутату из Радикальной партии Мосийчуку также выписали админпротокол за публикацию заполненного избирательного бюллетеня 31 марта

В случае проведения дебатов на НСК "Олимпийский", МВД будет осуществлять жесткие фильтрационные мероприятия

Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

В Минобороны пообещали выяснить, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014 году

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА