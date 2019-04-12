Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко проводят переговоры в Елисейском дворце в Париже.
Э.Макрон встретил главу Украинского государства на крыльце Елисейского дворца.
"Рад встрече с искренним другом Украины @EmmanuelMacron", - написал П.Порошенко в микроблоге в Твиттере.
Радий зустрічі зі щирим другом України @EmmanuelMacron pic.twitter.com/kQNuAXLQlT— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.
Ранее в этот день П.Порошенко посетил Берлин, где встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.