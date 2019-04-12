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20:18 12.04.2019

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

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Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко проводят переговоры в Елисейском дворце в Париже.

Э.Макрон встретил главу Украинского государства на крыльце Елисейского дворца.

"Рад встрече с искренним другом Украины @EmmanuelMacron", - написал П.Порошенко в микроблоге в ‏Твиттере.

Ранее в этот день П.Порошенко посетил Берлин, где встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Теги: #париж #порошенко #макрон #встреча
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