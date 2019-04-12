Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко проводят переговоры в Елисейском дворце в Париже.

Э.Макрон встретил главу Украинского государства на крыльце Елисейского дворца.

"Рад встрече с искренним другом Украины @EmmanuelMacron", - написал П.Порошенко в микроблоге в ‏Твиттере.

Ранее в этот день П.Порошенко посетил Берлин, где встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.