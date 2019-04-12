Аваков заверил делегацию Atlantic Council в обеспечении правопорядка во время второго тура выборов президента Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу провел встречу с делегацией американского аналитического центра "Атлантический совет" (Atlantic Council) и рассказал о подготовке правоохранителей ко второму туру выборов президента.

"Украина прошла большое испытание во время первого тура выборов. Три месяца плодотворной работы вместе с гражданским обществом и ЦИК привели к тому, что были обеспечены прозрачные, демократические выборы. Впереди у нас еще одно испытание - второй тур, к которому мы сейчас готовимся и обеспечим правопорядок", - цитирует А.Авакова департамент коммуникации МВД.

В свою очередь, экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантический совет" Джон Хербст высоко оценил работу МВД.

"Министерство внутренних дел Украины выполнило большую работу по обеспечению законности, правопорядка и демократичности первого тура. Я знаю, что вы выбрали четкую позицию. И это чувствуется, как здесь в Киеве, так и в Вашингтоне. Это ваша персональная заслуга, что вы придерживаетесь выбранного пути", - сказал Дж.Хербст.

По его словам, пропаганда Кремля пытается дискредитировать процесс выборов в Украине. "Они не хотят, чтобы Украина была успешной, поэтому стараются подорвать легитимность этих выборов. То, как вы провели первый тур и, я надеюсь, проведете второй, а также выборы осенью (в парламент - ИФ) - демонстрирует всему миру, что у вас всё получится", - выразил мнение директор Евразийского центра "Атлантический совет".