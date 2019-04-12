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16:34 12.04.2019

Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

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Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

Президент Украины Петр Порошенко не комментирует ситуацию, возникшую во время эфира на телеканале "1+1" в четверг вечером, в ходе которого кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский резко оборвал телефонный разговор с ним.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрели передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их и сделали, и дали соответствующую оценку", - сказал П.Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.

Как сообщалось, вечером в четверг, 11 апреля, президент П.Порошенко неожиданно появился в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" и пригласил кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на дебаты. "Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал президент.

После того, как ведущая программы связалась с В.Зеленским по телефону, кандидаты в президенты устроили перепалку в телефонном режиме на тему дебатов: президент звал оппонента на дебаты 14 апреля, шоумен настаивал на 19 апреля.

Теги: #зеленский #порошенко #выборы
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