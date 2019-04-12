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13:49 12.04.2019

Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

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Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала кандидатов на пост президента Украины – действующего главу государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не унижать статус должности президента.

"Я увидела разрушение статуса должности президента, я увидела унижение Украинского государства. Думаю, так же, как и я, миллионы украинцев видеть это не хотели", - сказала она в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook в пятницу.

Обращаясь к П.Порошенко, политик посоветовала действующему главе государства держать президентскую планку и не становиться частью чужого шоу. "Как бы сложно ни было, защитить статус должности президента и статус государства", - сказала она.

"Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Если Вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не нужно вокруг нее устраивать бои и не нужно, ведя борьбу за право стать президентом, уничтожать честь и гордость президентского статуса", - сказала Ю.Тимошенко.

Как сообщалось, накануне в четверг, 11 апреля, президент П.Порошенко неожиданно появился в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и пригласил кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на дебаты. "Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал президент.

После того, как ведущая программы связалась с В.Зеленским по телефону, кандидаты в президенты устроили перепалку в телефонном режиме на тему дебатов: президент звал оппонента на дебаты 14 апреля, шоумен настаивал на 19 апреля.

Теги: #тимошенко #порошенко #зеленский #выборы
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