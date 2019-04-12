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10:37 12.04.2019

"Ждите – в понедельник": гендиректор "1+1" Ткаченко заявил, что канал подаст в суд против Порошенко

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"Ждите – в понедельник": гендиректор "1+1" Ткаченко заявил, что канал подаст в суд против Порошенко

Гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко заявил, что подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, который без приглашения пришел на эфир программы "Право на владу" в четверг вечером, якобы пользуясь статусом президента.

"Эфир – "Право на владу" сегодня. Все как обычно – приглашены гости, не кандидаты(!), эксперты, с разных сторон. И вдруг за пару минут до эфира появляется представитель АП - В.Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины, и выходит сам президент. Причем не совсем понятно, в каком он тут статусе – кандидата или президента…Он говорит – пришёл на дебаты. То есть-таки как бы кандидат?" – написал А.Ткаченко на своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом по словам гендиректора "1+1", П.Порошенко точно знал, что его оппонент по президентской гонке – шоумен Владимир Зеленский в этот момент находится в Париже, в преддверии встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Его впускают в студию. А что делать? Статус президента никто не отменял", - написал А.Ткаченко, отметив, что программа "Право на владу" во время избирательной кампании постоянно приглашала П.Порошенко в эфир, но "в ответ – молчок".

"После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства, и не собирались уходить, даже, несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили… не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали. Ждите – в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1", - написал А.Ткаченко.

Как сообщалось, накануне в четверг, 11 апреля, президент П.Порошенко неожиданно появился в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и пригласил кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на дебаты. "Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал президент.

После того, как ведущая программы связалась с В.Зеленским по телефону, кандидаты в президенты устроили перепалку в телефонном режиме на тему дебатов: президент звал оппонента на дебаты 14 апреля, шоумен настаивает – на 19 апреля.

Теги: #1_1 #порошенко #ткаченко
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