Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику о Зеленском

В предвыборном штабе Петра Порошенко опровергли свою причастность к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

"В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к "черному" ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином", – сказано в сообщении на сайте штаба в четверг.

Как сообщалось, 11 апреля, в команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского утверждают, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура.