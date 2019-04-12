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07:51 12.04.2019

Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

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Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ЦИК Сергей Кальченко отмечает, что изначально оба претендента на пост главы государства декларировали готовность проводить дебаты 19 февраля на НСК "Олимпийский", но затем штаб президента Петра Порошенко изменил свою позицию.

"На днях, для того чтобы перевести всю эту виртуальную дискуссию в реальную плоскость, штаб кандидата Зеленского обратился в НСК "Олимпийский" с запросом, можно ли провести 19 апреля дебаты, и о нескольких днях на подготовку. На днях мы получили письмо от НСК "Олимпийский", где сказано, что от кандидата на пост президента Порошенко поступил запрос о проведении дебатов на "Олимпийском" также на 19 апреля", - рассказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

С.Кальченко указал, что 11 апреля представителей обоих штабов были приглашены на "Олимпийский", чтобы обсудить, как организовывать и проводить дебаты 19 апреля.

"Только сначала сторона кандидата Порошенко, как свидетельствует письмо от НСК "Олимпийский", согласилась на 19 апреля, а во время встречи в четверг руководитель штаба Петра Порошенко Артур Герасимов сказал, что они 19 апреля не обсуждают, обсуждают 14 апреля, а 19 апреля встречаемся на "Суспильном", - подчеркнул он.

По его словам, позиция штаба В.Зеленского заключается в том, что если обе стороны выразили согласие проводить дебаты на стадионе, то их нужно проводить 19 апреля на "Олимпийском".

"И не тратим средства государственного бюджета, который можно сэкономить. Если один и другой готовы профинансировать, то проводим на стадионе 19 апреля. Честно заранее сообщаем "Суспильному", что оба кандидата не приходят, а это эфирное время, согласно постановлению ЦИК, используется для каких-то других целей", - отметил С.Кальченко.

Теги: #дебаты #штаб #зеленский
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