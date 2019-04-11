Манжосов объяснил, почему уехал с пресс-конференции, где обещал рассказать про Зеленского - СМИ

Сооснователь "95 квартала" Денис Манжосов заявил, что в течение 2 часов запишет и выложит свое обращение, в котором объяснит, почему уехал с пресс-конференции на тему "ЗаЗЕркалье – как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии "95 Квартал" Владимира Зеленского и Дениса Манжосова", сообщает издание "Страна.ua".

"На номер сотрудников пресс-центра пришло сообщение: "Мне все утро звонят, пишут, угрожают и т.д. Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение. Приношу свои извинения всем собравшимся. В течение 2 часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно. Манжосов", - говорится в сообщении издания.

Как сообщалось, в четверг, 11 апреля, Д.Манжосов должен был дать пресс-конференцию в Киеве, однако на ней он так и не появился. Мероприятие было запланировано на 15:30 и должно было продлиться час.

Директор "Украинских новостей" Денис Иванеско, в пресс-центре которых должна была состояться пресс-конференция, заявил, что Д.Манжосов был в зале еще за час начала, однако вышел покурить, сел в неизвестный автомобиль и уехал. После этого связь с ним потеряли и организаторы мероприятия, которые арендовали зал.

Эту же информацию подтвердил журналист "Украинской Правды". Он сказал, что видел его за 45 минут до начала конференции. Тот вышел из здания, сел во внедорожник и уехал в сопровождении нескольких человек.