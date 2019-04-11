ЦИК приняла постановление о передаче окружным избирательным комиссиям бюллетеней для проведения второго тура
Центральная избирательная комиссия Украины уполномочила Государственное предприятие специальной связи передать избирательные бюллетени для проведения второго тура президентских выборов.
"Комиссия своим постановлением уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия от имени Центральной избирательной комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней для повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года в территориальных избирательных округах соответствующим окружным избирательным комиссиям по выборам президента Украины на заседаниях этих комиссий и подписать соответствующие протоколы", - сообщает пресс-служба ЦИК в Фейсбук.
Кроме того, Комиссия утвердила смету на подготовку и проведение второго тура выборов на зарубежных избирательных участках в размере 13 млн 689 тыс. 500 грн.