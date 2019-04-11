Выборы2019

Выборы

15:42 11.04.2019

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

2 мин читать
Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

Главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает фура.

Как сообщается на странице Нацполиции в Фейсбуке, по результатам мониторинга социальных сетей полиция обнаружила факты распространения видеоролика, в котором "одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик".

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Кроме того, готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, распространивших это видео, - с целью его удаления.

ГСУ Нацполиции открыло по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Как сообщалось, в команде кандидата в президенты Украины В.Зеленского утверждали, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура.

"У Порошенко опубликовали видео, где фура сбивает Зеленского. (…) Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром того же дня (10 апреля – ИФ)", - сказано в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке.

К этому посту прилагался видеоролик, в конце которого появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.

"Понятно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - подчеркивается в сообщении.

На официальном сайте В.Зеленского указано, что видео появилось на официальном Telegram-канале президента Украины П.Порошенко 10 апреля в 21:34. При этом поясняется, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение президента, в котором он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится. В этом видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации дана ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте приходит смс со ссылкой на Telegram и Viber-каналы. При переходе на Telegram-канал можно увидеть смонтированный ролик, о котором сообщила команда В.Зеленского.

Теги: #зеленский #уголовное_производство #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 11.04.2019
Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

15:43 11.04.2019
"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

15:42 11.04.2019
Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

14:52 11.04.2019
СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

14:44 11.04.2019
В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского заявляют, что не имеют договоренностей с Аваковым

В штабе Зеленского заявляют, что не имеют договоренностей с Аваковым

14:28 11.04.2019
Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

14:21 11.04.2019
В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

14:07 11.04.2019
Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Замдиректора КМИС о результатах первого соцопроса с лидерством Зеленского: Скорее всего, результаты второго тура будут примерно такими

Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

Выборы-2019: более 115 тысяч украинцев уже изменили место голосования

У Порошенко говорят, что Зеленский отказался от дебатов на стадионе 14 апреля

Гройсман о будущем страны после выборов: У Украины всё будет хорошо

ЦИК не сможет продлить работу избирательных участков в связи с Песахом - Слипачук

Выборы в Раду могут создать коалицию, которая отбросит возможность популистских угроз - Гройсман

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА