Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

Главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает фура.

Как сообщается на странице Нацполиции в Фейсбуке, по результатам мониторинга социальных сетей полиция обнаружила факты распространения видеоролика, в котором "одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик".

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Кроме того, готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, распространивших это видео, - с целью его удаления.

ГСУ Нацполиции открыло по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Как сообщалось, в команде кандидата в президенты Украины В.Зеленского утверждали, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура.

"У Порошенко опубликовали видео, где фура сбивает Зеленского. (…) Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром того же дня (10 апреля – ИФ)", - сказано в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке.

К этому посту прилагался видеоролик, в конце которого появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.

"Понятно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - подчеркивается в сообщении.

На официальном сайте В.Зеленского указано, что видео появилось на официальном Telegram-канале президента Украины П.Порошенко 10 апреля в 21:34. При этом поясняется, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение президента, в котором он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится. В этом видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации дана ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте приходит смс со ссылкой на Telegram и Viber-каналы. При переходе на Telegram-канал можно увидеть смонтированный ролик, о котором сообщила команда В.Зеленского.