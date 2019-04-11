"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что кампания его оппонента Владимира Зеленского похожа на сюжет фильма "Эквилибриум", где лидер определенного города существует только на экранах телевизоров и смартфонов.

"Кампания, которая проводится. И я об этом хочу поговорить очень откровенно. Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Только обращение с экранов телевизоров и смартфонов. Это очень напоминает фильм "Эквилибриум". Там, в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах. И все эмоции и любой порыв к действию и свободе - подавляется", - сказал он на 12-м киевском форуме безопасности в четверг.

При этом П.Порошенко отметил, что развязка этого фильма очень неожиданная – "никакого "лидера" на самом деле не существует".

"Существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами", - сказал президент, добавив, что сейчас многие ожидают новую серию "Эквилибриума", за ярким светом софитов, но в реальном мире.

Президент также подчеркнул, что рано или поздно софиты погаснут, а реальность останется.