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15:05 11.04.2019

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

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В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" через суд будет добиваться регистрации ее постановления о самороспуске парламента, заявил народный депутат, основатель партии Юрий Бойко.

"10 апреля по формальным основаниям отказали в регистрации проекта постановления авторства нашей политической силы о самороспуске парламента. Сейчас мы изучаем ситуацию с юридической точки зрения и будем обращаться в суд. Мы заставим секретариат Верховной Рады зарегистрировать данный проект постановления", - сказал Ю.Бойко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Как сообщается на официальном сайте партии, по словам политика, нынешний состав парламента полностью утратил доверие.

"Этот парламент полностью исчерпал себя, и чем раньше он будет распущен, чем раньше состоятся парламентские выборы, тем лучше будет для страны. Это не только наша позиция, но и всего народа Украины. Уровень доверия к сегодняшнему парламенту, к остаткам правящей коалиции - 4%. При таких условиях Верховная Рада должна принять решение о самороспуске", - сказал он.

"Коалиция была сформирована в основном из конъюнктурных соображений, поэтому после выборов президента депутаты разбегутся из неё", - добавил Ю.Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #розпуск #суд #парламент
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