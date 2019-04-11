В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

В Верховной Раде ходят "страшилки" о намерении команды кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на выборах добиться досрочных выборов народных депутатов, рассказывают представители фракции "Блок Петра Порошенко".

"Есть определенные конституционные нормы, которые ограничивают возможности роспуска парламента. Будет ли работать страшилка о возможном роспуске парламента? Да, безусловно. Эта страшилка уже запущена. Об этом уже начали дискутировать и, очевидно, об этом на первых порах будут говорить", - сказал народный депутат (фракция "БПП") Вадим Денисенко журналистам в среду.

Другой член фракции БПП Александр Черненко также рассказал о том, что в парламенте "ходят слухи" о намерении В.Зеленского в случае победы на выборах досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.

"Сегодня провести досрочные выборы невозможно. Первое: после 27 апреля уже нельзя распускать парламент, потому что остается полгода до следующих выборов", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Нардеп пояснил, что Конституция запрещает досрочно прекращать полномочия Рады в последние 6 месяцев ее полномочий. Согласно Основному закону, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания новоизбранного парламента. Между тем политик добавил, что есть противоречия при определении даты завершения полномочий действующего созыва парламента.

"Но логично считать завершением полномочий все-таки 27 октября, потому что (в этот день должны состояться – ИФ) новые выборы", - сказал А.Черненко, добавив, что после этого действующий состав парламента будет исполнять обязанности, поскольку должна быть обеспечена "беспрерывность власти".

В то же время он пояснил, что для роспуска Верховной Рады на основании отсутствия коалиции необходимо зафиксировать день, когда она прекратила свое существование.

"Сегодня она работает. Никто не объявлял о завершении (работы – ИФ) коалиции. Потому сегодня распустить парламент можно лишь юридически рейдерским путем", - отметил нардеп.

Он добавил, что команда В.Зеленского будет пытаться досрочно прекратить полномочия Верховной Рады VIII созыва.

"Я считаю, мы им это не позволим", - указал А.Черненко.