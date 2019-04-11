Выборы2019

Выборы

14:11 11.04.2019

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

1 мин читать
Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Украина не смогла избежать российского влияния на ход выборов президента Украины, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Я вынужден признать, что несмотря на наши усилия, нам не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы", - сказал П.Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, механизм и реальные последствия этого влияния еще предстоит тщательно изучить и проанализировать.

Теги: #порошенко #россия #влияние #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 11.04.2019
Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

14:52 11.04.2019
СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

14:44 11.04.2019
В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

14:28 11.04.2019
Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

14:21 11.04.2019
В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

14:15 11.04.2019
Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

14:07 11.04.2019
Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

13:56 11.04.2019
Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

13:41 11.04.2019
Замдиректора КМИС о результатах первого соцопроса с лидерством Зеленского: Скорее всего, результаты второго тура будут примерно такими

Замдиректора КМИС о результатах первого соцопроса с лидерством Зеленского: Скорее всего, результаты второго тура будут примерно такими

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" намерены добиваться регистрации постановления о самороспуске Рады через суд

В штабе Зеленского заявляют, что не имеют договоренностей с Аваковым

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

Выборы-2019: более 115 тысяч украинцев уже изменили место голосования

У Порошенко говорят, что Зеленский отказался от дебатов на стадионе 14 апреля

Гройсман о будущем страны после выборов: У Украины всё будет хорошо

ЦИК не сможет продлить работу избирательных участков в связи с Песахом - Слипачук

Выборы в Раду могут создать коалицию, которая отбросит возможность популистских угроз - Гройсман

Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА