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Выборы

13:41 11.04.2019

Замдиректора КМИС о результатах первого соцопроса с лидерством Зеленского: Скорее всего, результаты второго тура будут примерно такими

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Замдиректора КМИС о результатах первого соцопроса с лидерством Зеленского: Скорее всего, результаты второго тура будут примерно такими

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которому 61% избирателей, собирающихся прийти на второй тур президентских выборов, готовы поддержать Владимира Зеленского, скорее всего, подтвердятся, считает заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

"На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, как показывают опросы", - сказал он в эфире Радио НВ в четверг.

А.Грушецкий также подчеркнул, что для оттока голосов избирателей от кандидата В.Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

При этом замдиректора КМИС добавил, что будущие дебаты между кандидатами могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей.

"Они (дебаты, - ред.) на результатах, конечно, могут сказаться, но они могут повлиять, скорее всего, на ограниченное количество процентов (избирателей)", - сказал социолог.

Как сообщалось, согласно опросу социологической группы Рейтинг, опубликованному 11 апреля, во втором туре президентских выборов шоумена В.Зеленского готовы поддержать 61% среди тех, кто собирается прийти на выборы. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 24% среди тех, кто пойдет на выборы.

Теги: #зеленский #опрос #кмис #рейтинг #выборы #порошенко
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