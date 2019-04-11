Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

Представители избирательных штабов действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского еще не достигли договоренности относительно даты, места и формата проведения дебатов между кандидатами на пост главы государства, передает "5 канал".

По информации канала, в четверг представители штабов провели встречу на НСК "Олимпийский", но к общему решению не пришли.

Так, в штабе действующего президента настаивают на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19-го призывают прийти в студию Общественного телевидения. В команде В.Зеленского соглашаются на дискуссию только на стадионе и только 19 апреля. Кроме того, в штабе В.Зеленского предлагают дебаты в виде телемоста.

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов заявил журналистам, что П.Порошенко примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля, в то же время, по его словам, у В.Зеленского заявляют о неготовности к дебатам.

"Петр Порошенко примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14. К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Зеленского, что он не готов или не хочет участвовать в дебатах (на НСК" Олимпийский" 14 апреля – ИФ), - сказал он.

Кроме того, по словам А.Герасимова, не понятно, появится ли В.Зеленский на дебатах 19 апреля.