Выборы-2019: более 115 тысяч украинцев уже изменили место голосования

В Государственном реестре избирателей сообщили, что по состоянию на четверг, 11 апреля, временно изменили место для повторного голосования на выборах президента Украины уже 116 502 избирателя.

Согласно данным госреестра, в Киеве изъявили желание проголосовать 20 тысяч 890 человек. Кроме этого, изменили место голосования и 2148 жителей оккупированного Крыма.

Напомним, что украинцы могут изменить место голосования до 15 апреля включительно.