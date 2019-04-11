Выборы2019

Выборы

12:27 11.04.2019

Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

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Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

39% украинцев считают, что в ходе второго тура выборов президента Украины могут быть серьезные фальсификации, 37% ожидают незначительных фальсификаций, 14% считают, что фальсификаций не будет.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, значительных фальсификаций ожидают 48% избирателей кандидата Владимира Зеленского и 17% избирателей действующего президента Петра Порошенко.

Больше всего масштабных фальсификаций на выборах ожидают на юге (51%) и востоке (49%) Украины.

При этом 82% респондентов не сталкивались лично с фактами подкупа избирателей во время этой президентской избирательной кампании, 8% сталкивались лично и 9% знают о таких фактах от близких и знакомых.

Опрос проводился 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

Теги: #рейтинг #фальсификации #опрос #выборы #украинцы
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