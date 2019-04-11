ПЦУ призывает украинцев к честному выбору – митрополит Епифаний

Православная церковь Украины (ПЦУ) призывает украинцев честно выполнить свою обязанность на выборах президента, подчеркивает глава ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Мы призываем, чтобы люди выполнили свою обязанность честно, а также молимся за то, чтобы эти выборы прошли честно и спокойно", - сказал он журналистам во Львове в четверг.

Глава ПЦУ назвал выборы президента Украины "сложными". Он подчеркнул, что ПЦУ выступает против того языка ненависти и разделения общества в ходе избирательной кампании.

"Потому что для нас все они наши прихожане, которых мы не делим по политическим взглядам", - сказал предстоятель Церкви.

По его словам, процесс перехода приходов в ПЦУ происходит активнее в западных областях Украины.

"На западе присоединилось более 500 приходов. Мы не ставим себе никаких временных рамок, для нас самое главное, чтобы процесс происходил мирно", - сказал митрополит Епифаний.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.