Аваков: Украинцы не позволят новому президенту зайти за определенные "красные линии"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что украинский народ не позволит новому президенту зайти за определенные "красные линии".

"Я думаю, что и Порошенко, и Зеленский, если выиграют выборы, будут придерживаться генеральной линии украинского народа, который им это очертил. Есть "красные линии", за которые ни общество, ни люди наши, простые граждане, не дадут зайти своим президентам", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах Киевского форума по безопасности.

На вопрос, готов ли А.Аваков сотрудничать и с Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в случае победы на президентских выборах, министр ответил: "Я не буду это комментировать".

"Незаменимых людей нет. Есть принципы, а не люди", - резюмировал он.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он стать премьер-министром в случае победы В.Зеленского, А.Аваков сказал, что любой может возглавить правительство, в том случае, если его предложит коалиция.

"Будет работать правительство. Если будет новая коалиция, то будет новое правительство. И действующий президент, безусловно, будет влиять на это. Но влиять будет в первую очередь парламентская коалиция", - добавил он.