У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

Волонтерский контакт-центр команды кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского насчитывает более 4 тыс. волонтеров.

"Мы запустили самый большой в Украине волонтерский контакт-центр! К нам уже присоединились 4088 волонтеров! За все время они получили 8575 вопросов!" – говорится в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке в среду.

Контакт-центр обрабатывает вопросы, связанные с выборами: от времени голосования до адреса официального Зе!офиса, от инструкции, как изменить место регистрации, до развития предвыборной программы.

В "Команде Зеленского" отметили, что волонтерами контакт-центра стали те, кто заранее зарегистрировался на официальном сайте и выбрал формат Live-поддержки.