Выборы2019

Выборы

18:43 10.04.2019

"Автомайдановцы" заявили, что не участвовали в "фейковой акции" под офисом Зеленского

2 мин читать
"Автомайдановцы" заявили, что не участвовали в "фейковой акции" под офисом Зеленского

В общественной организации "Автомайдан" заявили, что ее активисты не участвовали в акции под стенами офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского в центре Киева.

"Официально заявляем, что Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении в Facebook.

Экс-лидер общественной организации Алексей Гриценко также отметил, что имя движения использовали в политических целях и в интересах действующего президента Петра Порошенко.

"Такие люди, как Сергей Коба, Юрий Зозуля, которые есть в черном списке нашей организации, и которые организовали это действо, очень близки к мэру Киева Виталию Кличко и действуют сейчас исключительно в интересах Петра Порошенко", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, ранее на другой странице общественной организации "Автомайдан" в Facebook, с другим логотипом и содержанием, сообщили о намерениях прибыть к офису В.Зеленского, а также к администрации действующего президента Украины Петра Порошенко. Позже представители организации прибыли к офису В.Зеленского.

В свою очередь, "Команда Зеленского" на странице в Facebook выложила видео с места возле офиса В.Зеленского. Представитель его команды прокомментировал, что "видит автомобили уважаемой организации", отметив, что они приехали пригласить В.Зеленского сдавать анализы на НСК "Олимпийский". У офиса также находится автомобиль патрульной полиции.

Утром среду украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины П.Порошенко и В.Зеленского во второй половине дня прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые приехали в Киев.

П.Порошенко принял это предложение и сдал анализы вечером в среду. В.Зеленский на НСК "Олимпийский" не приехал.

Теги: #митинг #зеленский #автомайдан #анализы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 10.04.2019
У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

19:18 10.04.2019
У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

У Зеленского запустили волонтерский контакт-центр

19:08 10.04.2019
Доменом Liqpay.сom воспользовались для рекламы Зеленского - пресс-служба ПриватБанка

Доменом Liqpay.сom воспользовались для рекламы Зеленского - пресс-служба ПриватБанка

18:45 10.04.2019
В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

В "Автомайдане" заявляют, что не приезжали к офису Зеленского с требованием сдать анализы

17:45 10.04.2019
Порошенко сдал анализы в VADA

Порошенко сдал анализы в VADA

17:29 10.04.2019
Порошенко сдал анализы VADA

Порошенко сдал анализы VADA

17:12 10.04.2019
"Автомайдановцы" прибыли к офису Зеленского требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории

"Автомайдановцы" прибыли к офису Зеленского требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории

17:09 10.04.2019
"Автомайдановцы" прибыли к офису Зеленского требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории

"Автомайдановцы" прибыли к офису Зеленского требуя, чтобы он сдал анализы в независимой лаборатории

16:53 10.04.2019
Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам VADA на в НСК "Олимпийский"

Зеленский не придет в среду сдавать анализы экспертам VADA на в НСК "Олимпийский"

16:40 10.04.2019
Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы VADA

Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы VADA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко пойдет сегодня на "Олимпийский" и сдаст анализы представителям VADA

Штаб Зеленского попросил МВД обеспечить кандидата в президенты охраной

ЦИК приняла протоколы от всех 199 окружкомов, но еще ряду комиссий нужно уточнить данные

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским на НСК "Олимпийском"

Зеленский набирает 30,23%, Порошенко 15,92%, Тимошенко 13,39% - данные 99,2,% протоколов ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: В течение недели после моего переизбрания состоится саммит в "нормандском формате"

ЦИК сформировала все окружкомы для второго тура выборов и распределила средства для подготовки к нему

Ю.Бойко: Верховная Рада не будет работать, ее нужно разгонять как можно скорее

Медведчук заявляет, что его невозможно вывести из переговоров Киева и Москвы, о чем говорят в штабе Зеленского

Зеленский не будет сдавать анализы представителям VADA - Разумков

Порошенко приедет на дебаты с Зеленским 14 апреля в 14:00 на НСК "Олимпийский" - спикер штаба

У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

Смешко не примет предложения по поводу должностей ни от Порошенко, ни от Зеленского – пресс-служба

Движение за освобождение Крыма Liberate Crimea просит Порошенко и Зеленского назвать первые шаги по "крымскому вопросу" в случае победы на выборах

Партия "Основа" Таруты решила принять участие в парламентских выборах

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА