"Автомайдановцы" заявили, что не участвовали в "фейковой акции" под офисом Зеленского

В общественной организации "Автомайдан" заявили, что ее активисты не участвовали в акции под стенами офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского в центре Киева.

"Официально заявляем, что Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении в Facebook.

Экс-лидер общественной организации Алексей Гриценко также отметил, что имя движения использовали в политических целях и в интересах действующего президента Петра Порошенко.

"Такие люди, как Сергей Коба, Юрий Зозуля, которые есть в черном списке нашей организации, и которые организовали это действо, очень близки к мэру Киева Виталию Кличко и действуют сейчас исключительно в интересах Петра Порошенко", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, ранее на другой странице общественной организации "Автомайдан" в Facebook, с другим логотипом и содержанием, сообщили о намерениях прибыть к офису В.Зеленского, а также к администрации действующего президента Украины Петра Порошенко. Позже представители организации прибыли к офису В.Зеленского.

В свою очередь, "Команда Зеленского" на странице в Facebook выложила видео с места возле офиса В.Зеленского. Представитель его команды прокомментировал, что "видит автомобили уважаемой организации", отметив, что они приехали пригласить В.Зеленского сдавать анализы на НСК "Олимпийский". У офиса также находится автомобиль патрульной полиции.

Утром среду украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины П.Порошенко и В.Зеленского во второй половине дня прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые приехали в Киев.

П.Порошенко принял это предложение и сдал анализы вечером в среду. В.Зеленский на НСК "Олимпийский" не приехал.