Выборы2019

Выборы

17:30 10.04.2019

ЦИК сформировала все окружкомы для второго тура выборов и распределила средства для подготовки к нему

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ЦИК сформировала все окружкомы для второго тура выборов и распределила средства для подготовки к нему

Центральная избирательная комиссия Украины сформировала все 199 окружных избирательных комиссий для проведения 21 апреля повторного голосования (второго тура) на выборах президента Украины и распределила бюджетные средства для подготовки к его проведению.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия в среду рассмотрела представления кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко по кандидатурам в состав окружкомов и сформировала состав всех ОИК.

ЦИК также внесла изменения в смету своих расходов на подготовку и проведение выборов президента, увеличив расходы на 12 млн 413 тыс. 337 грн, и теперь она составляет 295 млн 186 тыс. 539 грн.

Кроме того, ЦИК утвердила распределение бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента, с учетом расходов для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля, на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн.

Так, расходы окружных и участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов президента с учетом внесенных постановлениями комиссии изменений с февраля по апрель составляют 1 млрд 191 млн 396 тыс. 419 грн.

Расходы окружных и участковых комиссий для подготовки и проведения повторного голосования 21 апреля составляют 782 млн 595 тыс. 825 грн.

Резерв средств составляет 85 млн 701 тыс. 217 грн.

Теги: #цик #выборы
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