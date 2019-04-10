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17:29 10.04.2019

Порошенко сдал анализы VADA

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Порошенко сдал анализы VADA

Президент Украины Петр Порошенко в среду сдал анализы в лаборатории Добровольной антидопинговой ассоциации (Voluntary Anti-Doping Association, VADA). Второй кандидат на пост главы государства на этот момент не прибыл для сдачи тестов.

"Я считаю, что это абсолютно прозрачная процедура и наоборот – непрохождение этого теста является унижением Украины. А там, где речь идет о защите интересов страны, никаких компромиссов быть не может", - сказал П.Порошенко журналистам на НСК "Олимпийский" после сдачи анализов VADA в среду.

Он также сказал, что кандидат на пост президенты Владимир Зеленский, которому принадлежит инициатива сдачи анализов, в настоящее время не прибыл.

По словам президента, анализы и тесты должны сдаваться в независимых лабораториях.

Он подчеркнул, что VADA – авторитетная лаборатория, имя которой "гарантирует непредвзятость и прозрачность исследований".

Кроме того, П.Порошенко сообщил, что не платил за эти анализы.

В свою очередь, представитель VADA рассказала, что президент Украины подписал протокол о том, что добровольно принимает в этом участие, пробы будут отправлены в лабораторию в США.

Отвечая на вопрос о том, ждет ли VADA второго кандидата в президенты В.Зеленского, представитель лаборатории сказал: "Представители VADA будут находиться здесь до шести вечера и ждать, появится ли второй кандидат".

Теги: #vada #порошенко #анализы
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