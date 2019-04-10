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16:40 10.04.2019

Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы VADA

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Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", чтобы сдать анализы VADA

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" в среду, где намерен сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Как сообщалось, ранее в этот день украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами (15.00-18.00 – ИФ) и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA в среду в Киеве.

В Администрации президента Украины сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что П.Порошенко собирается во второй половине дня среды прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям VADA.

Теги: #vada #олимпийский #порошенко #анализы
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