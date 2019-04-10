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16:32 10.04.2019

Медведчук заявляет, что его невозможно вывести из переговоров Киева и Москвы, о чем говорят в штабе Зеленского

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Медведчук заявляет, что его невозможно вывести из переговоров Киева и Москвы, о чем говорят в штабе Зеленского

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что занимался переговорами по Донбассу по просьбе президента Украины Петра Порошенко, его не назначали переговорщиком, потому вывести из переговорного процесса невозможно.

"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - сказано в заявлении политика, обнародованном на сайте партии в среду.

Вместе с тем он отметил, что в последнее время переговоры с руководством РФ ведет исключительно как глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Я делал это и буду продолжать делать, потому что убежден, что невозможно восстановить мир в Украине без прямых переговоров с руководством Донецка, Луганска и РФ. Я убежден, что невозможно развивать экономику Украины, пока не будут восстановлены торгово-экономические отношения с РФ и странами СНГ. И для того, чтобы заниматься этим, я не нуждался и не нуждаюсь в каких-либо разрешениях-позволениях или благословениях как действующего, так и вновь избранного президента", - сказал В.Медведчук.

Как известно, В.Медведчук принимал участие в переговорном процессе Киева и Москвы по вопросам обмена заложников.

В среду в СМИ появилась информация о первых шагах кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в случае его избрания, основанная на общении с членами его команды. В вопросе урегулирования на Донбассе В.Зеленский якобы готов к переговорам с РФ при участии международных партнеров, не намерен вести прямые переговоры с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также планирует отказаться от посредничества В.Медведчука в коммуникации Украины и России.

Теги: #зеленский #россия #украина #медведчук
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