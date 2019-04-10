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16:24 10.04.2019

Зеленский не будет сдавать анализы представителям VADA - Разумков

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Зеленский не будет сдавать анализы представителям VADA - Разумков

Кандидат в президенты, лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский не придет сегодня сдавать анализы экспертам антидопинговой ассоциации VADA, сообщил его политический консультант Дмитрий Разумков.

"Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории", - сказал он в комментарии BBC News Украина в среду.

Д.Разумков считает, что "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты".

По его словам, В.Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Ранее в этот день агентству "Интерфакс-Украина" в Администрации президента Украины (АПУ) сообщили, что Петр Порошенко намерен во второй половине дня среды прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Теги: #разумков #зеленский #анализы #выборы
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