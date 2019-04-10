У Порошенко знают о намерениях Зеленского встретиться с Макроном

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко знают о намерениях кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Как не удивительно, мне известно, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировали этот вопрос с украинской стороной", - сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в среду в Киеве.

По словам спикера штаба, встреча В.Зеленского с Э.Макроном состоится в эту пятницу, 12 апреля. Также О.Медведев отметил, что в этот же день в Париже должен быть и П.Порошенко и тоже будет встречаться с Э.Макроном.

О.Медведев отметил, что позиция президента Украины состоит в том, что для В.Зеленского "было бы полезно сойти со сценических подмостков, выйти из шоу-бизнеса, и нырнуть в мир реальной политики, в том числе международной, и начать приобретать хоть какой-то опыт".