Смешко не примет предложения по поводу должностей ни от Порошенко, ни от Зеленского – пресс-служба

Экс-кандидат в президенты, бывший глава СБУ Игорь Смешко не ведет переговоров со штабами кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о будущих должностях, сказала пресс-секретарь И.Смешко Зоя Загородняя.

"На самом деле, Игорь Петрович не соглашался и не принимал никаких предложений от ни одного из кандидатов", - сказала она в комментарии "Украинской правде" в среду.

При этом З.Загородняя отметила, что И.Смешко и в будущем не согласится ни на какие должности от кандидатов, прошедших во второй тур выборов.