Движение за освобождение Крыма Liberate Crimea просит Порошенко и Зеленского назвать первые шаги по "крымскому вопросу" в случае победы на выборах

Международное движение за освобождение Крыма и солидарность с крымскотатарским народом #LIBERATECRIMEA подготовило 12 вопросов для кандидатов в президенты Украины по вопросам деоккупации Крыма, защиты прав человека на оккупированном РФ полуострове и реализации коллективных прав крымских татар как коренного народа Украины.

"Международное движение Liberate Crimea подготовило 12 самых важных, на наш взгляд вопросов, по 4 в трех блоках", - рассказал активист движения Liberate Crimea, глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев на пресс-конференции в среду.

Так, кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко просят назвать пять первых практических шагов по "крымскому вопросу" после вступления на пост главы государства.

Кандидатов также просят ответить на вопросы, будут ли они инициировать принятие закона о "коллаборационизме/прощении", который бы урегулировал вопросы ответственности тех граждан Украины, которые сознательно или вынужденно сотрудничали или каким-то образом взаимодействовали с оккупационными "властями" Крыма; будут ли инициировать отмену закона о свободной экономической зоне "Крым" и продолжат ли действовать договора с РФ о совместном использовании Азовского моря.

Liberate Crimea хочет спросить кандидатов, будут ли они инициировать принятие закона о политзаключенных, какую дополнительную поддержку они готовы предоставить вынужденным переселенцам, инициируют ли ратификацию Украиной Римского статута, и каким видят путь противодействия репрессиям Российской Федерации в Крыму и защите граждан Украины на полуострове.

Третий блок вопросов касается реализации коллективных прав крымских татар как коренного народа Украины. Кандидатов спрашивают, будут ли они инициировать изменения в раздел 10 Конституции Украины, который бы урегулировал вопрос статуса Автономной Республики Крым с учетом того, что на ее территории проживает один из коренных народов страны, будут ли они поддерживать восстановление национально-территориальной автономии крымскотатарского народа.

Также у кандидатов в президенты хотят узнать, будут ли они инициировать принятие закона о коренных народах Украины, и восстановление исторических топонимов в Крыму.

Э.Бариев подчеркнул, что в штабы кандидатов в президенты П.Порошенко и В.Зеленского будут направлены эти вопросы и просят ответить на них до 18 апреля. А 19 апреля планируется провести пресс-конференцию и проинформировать о том, как кандидаты на них отреагировали. Если кандидат не ответит на вопросы, но станет президентом Украины, то Liberate Crimea намерены проводить акции возле администрации президента Украины.

Активист движения Сергей Пархоменко также считает, что кандидатам следует ответить на эти вопросы и на дебатах, чтобы их ответы слышала вся страна.