Выборы2019

Выборы

14:12 10.04.2019

Анализ крови кандидатов в президенты проведут в лаборатории США – представитель VADA

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Анализ крови кандидатов в президенты проведут в лаборатории США – представитель VADA

Кровь кандидатов в президенты Украины, которую эксперты Voluntary Anti-Doping Association возьмут на НСК "Олимпийский", протестуют на базе спортивной медлаборатории в США, сообщила представитель VADA доктор Анжела Сильва.

"Тестирование забора крови кандидатов в президенты будет проходить в Америке на базе спортивной медицинской лаборатории. Пробы крови, которые мы сегодня возьмем, будут отправлены и проанализированы по более чем 300 показателям", – сказала она на пресс-конференции в среду, передает "Укринформ".

По ее словам, результаты анализов кандидатов могут быть известны через два-три дня после сдачи.

"Наша организация проводила тысячи исследований по всему миру, и ни один результат не был опровергнут. Для нас большая честь обеспечивать прозрачность выборов в Украине, что в интересах всего украинского народа", – сказала представитель VADA.

Также А.Сильва уточнила, что Волонтерская антидопинговая ассоциация – это независимая неприбыльная организация, основанная в 2011 году для обеспечения эффективной антидопинговой политики. И объяснила, что Voluntary Anti-Doping Association не связана с World Anti-Doping Agency (Всемирным антидопинговым агентством).

"Задача WADA – контроль и мониторинг всех процедур по антидопинговым кодам. Мировое антидопинговое агентство не тестирует, а лишь проводит надзор. VADA, в свою очередь, на базе этих самых лабораторий проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов под руководством Всемирного агентства", – пояснила эксперт.

Теги: #vada #анализы #выборы
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