В новом агитационном ролике Зеленский призвал к единству

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский в новом агитационном ролике призвал украинцев к единству.

"Это мы – те, кого разделили на правильных и неправильных, на малороссов и "вышиватников", те, кого называют быдлом, клоунами, хохлами. Но мы – это украинцы на западе, востоке, севере, юге и центре. И мы устали стоять на месте, ожидая, пока закончится эта эпоха. Эпоха жадности, бедности, лжи", - говорит кандидат В.Зеленский в закадровом тексте агитационного видеоролика, опубликованного на его страницах в соцсетях Instagram и Facebook в среду.

По сюжету видео две большие группы людей разного возраста, пола и социального положения стоят на противоположных сторонах дороги, ожидая зеленого света светофора, чтобы перейти проезжую часть.

"Потому мы делаем это вместе – украиноязычные и русскоговорщие, состоятельные и безработные, те, кто защищает Украину, и те, кого вынудили искать счастья заграницей. Мы разные, но такие одинаковые", - говорит В.Зеленский.

В это время на видео загорается зеленый свет светофора, и пешеходы идут навстречу друг другу, обнимаются, приветствуют друг друга.

"Давайте объединяться, чтобы двигаться вперед", - призывает кандидат в президенты.