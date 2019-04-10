Выборы2019

Выборы

12:39 10.04.2019

Денисенко: "Секретный план" Зеленского для Рады – это роспуск парламента

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Денисенко: "Секретный план" Зеленского для Рады – это роспуск парламента

"Секретный план" для Верховной Рады, который предусмотрен в 10 первых шагах кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в случае его избрания главой государства, предусматривает роспуск нынешнего созыва украинского парламента, считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"Зеленский предложил 10 шагов. Можно много говорить о невозможности привлечь США к минскому формату и о том, что нет возможности принять закон о выведенном капитале из-за железобетонной позиции МВФ. На самом деле ключевой пункт - секретный план для Рады", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

"Суть плана проста: собрать 150 подписей депутатов о сложении полномочий. И досрочные выборы – по процедуре 60 дней на выборы", - добавил нардеп.

В.Денисенко отмечает, что есть вопрос относительно того, какие крупные партии готовы будут "обнулить свои списки" и закон о какой системе выборов будет принят.

По его словам, в настоящее время идут переговоры о возвращении к пропорциональной системе выборов народных депутатов с закрытыми списками, что позволит привлечь при голосовании голоса парламентариев из фракций "Радикальной партии" и "Батькивщины".

"И можно не сомневаться, что ряд тех политиков, которые кричали исключительно об открытых списках, могут резко изменить позиции. Поэтому, все слова о медиации - это антураж. Главный вопрос - поиск 150 депутатов, которые сложат полномочия и пойдут на досрочные выборы", - считает нардеп.

Ранее в СМИ появилась информация, основанная на общении с несколькими членами его команды, о 10 шагах В.Зеленского на посту главы государства в случае его избрания. Среди прочего, он намерен предложить Верховной Раде принять закон о медиации, а также инициативы о 5%-ой налоговой амнистии, налоге на выведенный капитал и Службе финансовых расследований. Кроме того, он предложит пакет законопроектов о народовластии. Если не удастся наладить сотрудничество с народными депутатами, в команде В.Зеленского говорят о реализации других вариантов, но не уточняют, о чем идет речь.

Теги: #денисенко #зеленский #выборы
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