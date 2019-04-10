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12:35 10.04.2019

Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

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Никаких кадровых решений в команде Зеленского не принимали, сейчас идет процесс отбора кандидатур на посты по компетенции президента – штаб

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского сообщили, что распространенная в СМИ информация о возможных кадровых решениях после победы на президентских выборах основана на домыслах и предположениях, и сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента.

"В СМИ появилась информация о назначениях, которые Владимир Зеленский якобы планирует после победы на выборах президента Украины. Обращаем ваше внимание, что эти сообщения основаны на домыслах и предположениях. Никаких кадровых решений в команде Владимира Зеленского не принимали. Более того, они не будут кулуарными, ведь недаром мы спрашивали украинцев, кого они хотели бы видеть на ключевых должностях", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой В.Зеленского в среду.

В сообщении отмечается, что сейчас идет процесс анализа и отбора кандидатур для назначения на государственные должности, которые находятся в компетенции президента Украины.

"Кандидаты будут объявлены до голосования во втором туре, как и обещал Владимир", - сказано в сообщении.

В команде кандидата в президенты не исключают, что к тем или иным претендентам на госдолжности могут быть замечания, "ведь идеальных людей не существует", но уверяют, что в отборе руководствуются принципами профессионализма и компетенции, отсутствия подозрений в коррупции; отсутствия связей со страной-агрессором; готовностью "добровольно уйти в отставку в случае возникновения подозрений в ненадлежащем использовании власти и превышении полномочий".

"Любые прогнозы относительно персонального состава команды, обнародование любых фамилий в связи с должностями преждевременно. Команда Зеленского и его представители не делают таких предположений ни публично, ни конфиденциальною. Список на назначение объявит Владимир Зеленский. Подчеркиваем: только он и только в тот срок, о котором он говорил раньше", - сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о возможных назначениях на ряд должностей, в случае победы В,Зеленского на выборах президента Украины.

Теги: #зекоманда #зеленский #госдолжности #штаб
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