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12:00 10.04.2019

Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

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Парубий считает неуважением нежелание Зеленского участвовать в предусмотренных законом дебатах

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский изложит свой план развития страны на теледебатах.

"Мы все убеждены, что свой план развития страны он (В.Зеленский – ИФ) изложит на честных дебатах, которые состоятся согласно закону Украины. Потому что нежелание участвовать в законом предусмотренных дебатах – это неуважение к закону Украины, неуважение ко всем нам. Если пренебрегать законом сегодня, как может человек завтра иметь возможность возглавлять страну", - сказал спикер на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, 9 апреля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук и председатель правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) Зураб Аласания заявили, что официальные дебаты кандидатов в президенты Украины могут проходить только в студии телеканала "UA:Общественный".

"Общественный вещатель готов к таким дебатам. Я рад, что ЦИК заняла четкую позицию о том, как и где должны проводиться эти дебаты. Официальные дебаты назначены на 20:00 19 февраля. А после этого – в любое время и в любой форме", - сказал глава правления НОТУ З.Аласания на брифинге.

"Все остальное, что кандидаты могут согласовать между собой, например, в формате ток-шоу или в каком-то другом месте, и назвать это дебатами или как захотят, финансируется за счет избирательных фондов кандидатов и должны проводиться на принципе равенства сторон", - отметила, в свою очередь, глава ЦИК Украины Т.Слипачук.

Теги: #зеленский #парубий #дебаты
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