Наливайченко о втором туре президентских выборов: Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий
Лидер движения "Справедливость", экс-кандидат в президенты Валентин Наливайченко подчеркивает важность мирной передачи президентской власти в Украине.
"Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий, в мирном переходе власти к людям, которые восстановят движение страны вперед", - сказал В.Наливайченко в видеообращении в соцсети YouTube, опубликованном во вторник.
Он призвал нынешних чиновников не поддаваться на провокации и не выполнять незаконных указаний.
"Категорически предупреждаю, особенно Администрацию президента от тех провокаций, которые они сейчас планируют, никаких пожаров, никаких сжиганий документов. Не следуйте незаконным указаниям. На самом деле, архивы не горят", - заявил В.Наливайченко.
Политик отметил, что 21 апреля должен стать последним днем коррумпированного владычества в стране.
"Мы должны обновить страну. Должны очистить все сферы жизни - правоохранительную, судейскую власть, а также председателей областных госадминистраций. Мы все - граждане этой страны и мы все отвечаем за то, чтобы 22 апреля появился шанс и перспектива для украинцев. И именно эта ответственность должна побудить каждого из нас прийти, взять бюллетень и проголосовать", - подчеркнул лидер движения "Справедливость".