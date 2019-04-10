Выборы2019

Выборы

11:23 10.04.2019

Наливайченко о втором туре президентских выборов: Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий

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Наливайченко о втором туре президентских выборов: Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий

Лидер движения "Справедливость", экс-кандидат в президенты Валентин Наливайченко подчеркивает важность мирной передачи президентской власти в Украине.

"Мы все заинтересованы в мирной передаче полномочий, в мирном переходе власти к людям, которые восстановят движение страны вперед", - сказал В.Наливайченко в видеообращении в соцсети YouTube, опубликованном во вторник.

Он призвал нынешних чиновников не поддаваться на провокации и не выполнять незаконных указаний.

"Категорически предупреждаю, особенно Администрацию президента от тех провокаций, которые они сейчас планируют, никаких пожаров, никаких сжиганий документов. Не следуйте незаконным указаниям. На самом деле, архивы не горят", - заявил В.Наливайченко.

Политик отметил, что 21 апреля должен стать последним днем ​​коррумпированного владычества в стране.

"Мы должны обновить страну. Должны очистить все сферы жизни - правоохранительную, судейскую власть, а также председателей областных госадминистраций. Мы все - граждане этой страны и мы все отвечаем за то, чтобы 22 апреля появился шанс и перспектива для украинцев. И именно эта ответственность должна побудить каждого из нас прийти, взять бюллетень и проголосовать", - подчеркнул лидер движения "Справедливость".

Теги: #выборы #наливайченко
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