Под офисом Зеленского задержали двух активистов за попытку провокации - полиция

Двое мужчин были задержаны возле офиса одного из кандидатов на пост президента в Киеве за попытку провокации, сообщает отдел коммуникации полиции Киева, не уточняя имени кандидата.

Как отмечается в сообщении, правонарушители повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку. "Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали толчею, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, и, следовательно, доставляют их в управление полиции", - говорится в сообщении.

После проведения первоочередной проверки и предоставления объяснений действиям задержанных будет предоставлена правовая оценка, отмечают в полиции.

Как сообщалось, под офисом шоумена и кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на ул.Новоселицкая в Киеве во вторник днем несколько сотен представителей ряда небольших общественных организаций проводят акции.

Участники акции представителей ряда общественных организаций, в частности "Всеукраинский профсоюз сфер компьютерных и информационных технологий", "Украинский комитет по борьбе с коррупцией" и "Союз офицеров Украины", призывают В.Зеленского выйти к ним и ответить на ряд вопросов, в частности, о его якобы антиукраинских и пророссийских взглядах, пользовании автомобилем бизнесмена Игоря Коломойского и ряд других, также требуют сдать анализы на наличие в его крови наркотических веществ.

Помимо этого отдельная группа пришедших под офис людей озвучивает желание передать В.Зеленскому список резонансных коррупционных дел, которые, по их мнению, не расследуются действующими властями Украины и правоохранительными органами.

Участники акций дискутируют между собой на повышенных тонах. Cочувствующие В.Зеленскому попытались отобрать у отрицательно настроенных к кандидату плакаты, из-за чего произошла незначительная потасовка, которая достаточно быстро прекратилась. Сам В.Зеленский к собравшимся пока не вышел.